2 giugno 2020: i negozi aperti a Catania

Negozi aperti il 2 giugno a Catania: con il ponte e la Festa della Repubblica molti approfitteranno del bel tempo per uscire a fare acquisti. Ma quali attività sono autorizzate a rimanere aperte nei festivi? Ecco tutte le informazioni al riguardo.

Il 2 giugno è la Festa della Repubblica italiana e quest’anno cade di martedì, ragion per cui, malgrado i mesi di lockdown, diversi lavoratori approfitteranno del ponte per prendersi una pausa. Per molti di solito questa è un’occasione per completare acquisti lasciati in sospeso o iniziare lo shopping estivo. Tuttavia, quest’anno non sarà così. Molti centri commerciali, infatti, resteranno chiusi. Vediamo, nel dettaglio, quali saranno i negozi aperti a Catania domani, martedì 2 giugno.

2 giugno 2020 negozi aperti: continua la chiusura dei centri commerciali

L’ordinanza di chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e di domenica non è stata revocata, come pure si ipotizzava qualche settimana fa. Quindi, malgrado questa fase sia agli sgoccioli, considerata la riapertura degli spostamenti tra regioni per il 3 giugno, la Festa della Repubblica rimarrà giornata di chiusura per i centri commerciali.

Navigando tra i siti web dei più grandi centri commerciali di Catania e provincia, infatti, salta all’occhio il fatto che i negozi resteranno chiusi proprio in un giorno in cui il flusso di clienti sarebbe stato considerevole. Impossibile darsi allo shopping, allora? Non proprio.

Negozi aperti a Catania: domenica e festivi sono inclusi

Il sindaco Salvo Pogliese, recependo l’ordinanza del governatore Nello Musumeci, che riconosce Catania come comune “a vocazione turistica e città d’arte“, ha firmato un’ordinanza con la quale autorizza l’apertura domenicale e nei festivi per i negozi.

Infatti, la circolare della Protezione civile siciliana del 23 maggio specifica che in luoghi turistici e in luoghi di culto è possibile mantenere i negozi aperti anche la domenica e nei festivi, con l’eccezione di outlet e supermercati. Un provvedimento di cui si è avvalsa la città di Catania e che consente ai piccoli commercianti di aprire le proprie attività e cominciare così la ripresa economica.

Chi volesse recarsi in negozio per fare shopping, dunque, non dovrà far altro che approfittare della bella giornata prevista per domani per acquistare nei negozi delle strade del centro, magari abbinando l’occasione a una salutare passeggiata.