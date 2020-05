Catania, negozi aperti domenica e festivi: sindaco firma l’ordinanza

Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, ha firmato l'ordinanza con la quale autorizza l'apertura dei negozi nei giorni festivi. Rimangono, però, alcune limitazioni.

Al fine di sostenere la ripresa e arginare il disagio economico provocato alle attività commerciali dovuto alla Fase 1, il sindaco Salvo Pogliese, d’intesa con l’assessore al Commercio Ludovico Balsamo, ha firmato un’ordinanza che autorizza la riapertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi dei negozi di ogni genere, con eccezione di supermercati e outlet, per cui continua a valere l’obbligo di chiusura domenicale.

Il provvedimento del primo cittadino è fondato sul riconoscimento della Regione Siciliana alla città di Catania, quale Comune a vocazione turistica e città d’arte, individuazione che consente agli esercizi commerciali di rimanere aperti anche la domenica e i giorni festivi: “Anche questo aiuto importante per i piccoli commercianti e i consumatori che hanno maggiore alternative per i loro acquisti – ha detto il sindaco Salvo Pogliese – segna la ripresa e in un certo senso il ritorno alla normalità, fermo restando che tutte le attività commerciali devono rigidamente attenersi alle regole sul distanziamento e le norme di igiene.

Catania riparte gradualmente in ogni attività in virtù della sua vocazione attrattiva e commerciale anche nei giorni festivi, con un’offerta più ampia che favorisce lo shopping dei cittadini del capoluogo e delle altre zone della Sicilia che possono approfittarne per visitare la nostra città, fermo restando il divieto di assembramento e le prescrizioni nazionali e regionali a cui bisogna rigidamente attenersi”.