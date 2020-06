Meteo Sicilia: le previsioni per il 2 giugno

Le previsioni meteo per martedì 2 giugno 2020, festa della Repubblica Italiana fanno per sperare coloro i quali pensavano di passare una giornata all'aria aperta.

Dopo un weekend di fine maggio un po’ burrascoso e fresco, torna a splendere il sole sulla Sicilia. L’Isola maggiore siciliana sarà infatti interessata da un miglioramento generale delle condizioni meteo su tutto il territorio, risultato che renderà felici coloro i quali prospettavano di trascorrere la Festa della Repubblica Italiana all’aria aperta.

Sembra infatti che il maltempo dei giorni passati si stia allontanando dall’area siciliana per lasciare spazio a giornate più assolate. Infatti, il sole splenderà alto nel cielo su gran parte della Sicilia, con temperature in aumento ma nel complesso gradevoli. Tutte le province saranno infatti interessate da un cielo soleggiato e poco nuvoloso. I venti saranno tra i deboli e moderati, e in ogni caso al di sotto dei 9 nodi.

In generale, le temperature massime oscilleranno tra i 20 gradi di Enna e i 27 gradi a Siracusa, città siciliana che quasi sempre riporta le temperature più alte dell’Isola. In merito alla condizione dei mari, questi saranno prevalentemente calmi o poco mossi.

Per quanto riguarda la città di Catania, martedì 2 giugno 2020 è prevista una giornata prevalentemente soleggiata e con qualche annuvolamento nel corso del pomeriggio, il quale dovrebbe pero diradarsi in serata. Le temperature oscilleranno tra i 16 e i 26 gradi, che saranno sfiorati nel momento più caldo della giornata. I venti saranno prevalentemente deboli o moderati e il mare sarà poco mosso. Si raccomanda particolare attenzione tra le ore 11 e le 14 per l’elevata intensità dei raggi UV, con un valore compreso tra 8 e 10, il quale rappresenta uno dei gradi più elevati.