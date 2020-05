Coronavirus, a Catania nessun nuovo contagiato: i dati delle province

I casi di coronavirus in Sicilia aggiornati nelle varie province così come comunicato dalla Regione attraverso i suoi canali istituzionali e sociali.

Continuano gli aggiornamenti della Regione Siciliana relativi all’andamento del coronavirus in Sicilia. I casi a pochi giorni dalla riapertura dei confini regionali sono bassi, come testimonia l’indice di trasmissibilità Rt a 0,75 diffuso ieri dall’Iss. Nel frattempo, il governo regionale pensa a non farsi trovare impreparato per la stagione turistica e chiede consulenza all’ex capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso, consulenza per un “turismo sicuro”.

Questi i dati della diffusione complessiva del coronavirus nelle province siciliane aggiornate a oggi, sabato 30 maggio:

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 35 (0 ricoverati, 105 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 18 (3, 145, 11);

Catania, 444 (27, 529, 99);

Enna, 18 (2, 378, 29);

Messina, 136 (24, 372, 57);

Palermo, 299 (17, 244, 35);

Ragusa, 18 (0, 72, 7);

Siracusa, 17 (1, 205, 29);

Trapani, 15 (0, 120, 5).

Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.