Coronavirus in Sicilia, boom di guariti e due nuovi positvi: i dati del 30 maggio

I casi di coronavirus in Sicilia così come comunicati dalla Regione nella giornata di oggi, sabato 30 maggio, all'unità di crisi nazionale.

Nella giornata che segna l’approvazione della ripresa agli spostamenti tra regioni e con l’estero per il tre giugno, i casi di coronavirus in Sicilia continuano a far segnare da giorni numeri bassi. L’indice di trasmissibilità stilato dall’Iss segna per la Sicilia un valore dello 0,75, come in Lombardia. In generale, tuttavia, in tutta Italia a eccezione del Molise gli indici sono inferiori al Rt 1.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 148.871 (+2.892 rispetto a ieri), su 127.725 persone: di queste sono risultate positive 3.442 (+2), mentre attualmente sono ancora contagiate 999 (-138), 2.170 sono guarite (+139) e 273 decedute (+1).

Degli attuali 999 positivi, 74 pazienti (0) sono ricoverati – di cui 7 in terapia intensiva (0) – mentre 925 (-138) sono in isolamento domiciliare.