Protesta dei medici a piazza Università: “Per il futuro di tutti e tutte” [FOTO]

Oggi si è tenuta la protesta organizzata da associazioni sanitarie e universitarie per porre l'attenzione sul futuro del Sistema Sanitario Italiano, il cui ruolo è stato di centrale importanza negli ultimi mesi.

Una riforma del Sistema Sanitario e della formazione post-laurea è ciò che chiedono i manifestanti, giovani medici che scendono in piazza “per il futuro di tutti e tutte”.

“Siamo in piazza Università per supportare il presidio dei medici in formazione, che tanto hanno dato durante l’emergenza ma che tanto danno ogni giorno a prescindere da essa”, sono queste le parole dei manifestanti che, dalla capitale, giungono anche in Sicilia. L’iniziativa si è infatti tenuta contemporaneamente in tutta Italia e anche piazza Università, a Catania, ne è divenuta palcoscenico.

Si è dunque compiuto il “grande atto di resistenza”, così com’era stato definito da una nota diffusa delle associazioni universitarie e degli organizzatori della manifestazione, che, chiarissimo, ha evidenziato i suoi obiettivi: “Vogliamo l’azzeramento dell’imbuto formativo, la garanzia di una formazione di qualità e che venga riconosciuta la centralità della medicina del territorio! Non chiamateli eroi se poi li abbandonate!”.