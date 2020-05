Coronavirus in Sicilia, solo 3 nuovi positivi e boom di guariti: i dati di oggi

La Regione Siciliana ha diffuso i dati sul contagio in Sicilia relativi alla situazione generale dei contagi nell'Isola: ecco i dati del 28 maggio 2020.

Coronavirus in Sicilia: continua il trend positivo dei dati sui contagi nell’Isola. Negli ultimi giorni, il numero dei contagi registrato è stato basso, confermando il rallentamento dell’ondata del virus, anche dopo le riaperture delle ultime settimane. Nonostante le polemiche in merito alla tanto chiacchierata patente d’immunità per i turisti che arrivano nell’Isola, la tensione sembra allentarsi con l’arrivo di buone notizie sui contagi: il governatore Musumeci infatti ha dichiarato che non sarà necessaria una patente sanitaria, ma un semplice protocollo di sicurezza, che scongiuri il pericolo di nuove risalite.

La Regione Siciliana, intanto, continua a diffondere quotidianamente i dati sui contagi in tutta l’Isola. Vediamo qual è la situazione di oggi, giovedì 28 maggio 2020. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 142.516 (+2.221 rispetto a ieri), su 122.600 persone: di queste sono risultate positive 3.438 (+3), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.145 (-173), 2.021 sono guarite (+176) e 272 decedute (0).

Degli attuali 1.145 positivi, 80 pazienti (-3) sono ricoverati – di cui 8 in terapia intensiva (-2) – mentre 1.065 (-170) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Questi i dati relativi al coronavirus in Sicilia nelle infografiche realizzate dalla redazione e curate giornalmente.