Offerte lavoro Sicilia: le posizioni disponibili

Offerte lavoro Sicilia: se cerchi un'occupazione, potrebbe fare al caso tuo una tra queste opportunità di aziende isolane e rivolte a laureati e diplomati.

Offerte lavoro Sicilia: collaboratore Marketing

Mediterraneo Marketing Srls, affermata realtà nel settore del Marketing, cerca nuove risorse da inserire nell’ufficio di Catania. L’azienda collabora con organizzazioni no profit di fama mondiale al fine di garantire loro nuovi sostenitori regolari. L’attività si svolgerà presso Centri Commerciali – fiere – supermercati – aeroporti nelle zone di Catania e provincia.

Non è richiesta esperienza nel settore in quanto l’azienda offre formazione gratuita e continua fino al raggiungimento della piena autonomia.

Requisiti:

domicilio a CATANIA o provincia;

capacità di lavorare a contatto col pubblico;

predisposizione al lavoro in team.

Si offre:

supporto costantemente;

possibilità di viaggiare in Italia e all’estero;

regolare contratto.

Offerte lavoro Sicilia: autista

L’azienda CFA S.R.L, con sede a Brescia e che si occupa di servizi connessi al campo della formazione, dell’orientamento e della ricollocazione professionale, ricerca per l’azienda operante nel settore alimentare, un autista consegnatario. Il candidato si occuperà di consegnare i prodotti alimentari a domicilio in provincia.

Requisiti: diploma, esperienza nell’ambito trasporti e consegne e patente B.

Offerte lavoro Sicilia: Praticante consulente del lavoro

Studio di consulenza del lavoro sito in Catania ricerca laureata per praticantato consulente del lavoro. Età massima 30 anni. Per maggiori informazioni inviare un curriculum a: praticantecdlcatania@gmail.com

Offerte lavoro Sicilia: Tecnico gestione rifiuti

L’azienda Euroservice ricerca una figura per la mansione di tecnico della gestione di rifiuti urbani, con almeno 3 anni di esperienza nell’organizzazione dei servizi di raccolta differenziata. Sede di lavoro: provincia di Catania.

Offerte lavoro Sicilia: Ragioniere

Azienda, operante principalmente nella formazione, offre a Catania centro una posizione per attività di ragioniera/e con esperienza o laurea in economia e commercio (inizio fine aprile/inizio maggio 2020). Prevista possibilità di successivo Stage e/o Apprendistato e progressione con assunzione a Tempo determinato con avanzamento economico e fino a stabilizzazione a Tempo indeterminato entro un triennio.

Rappresenta requisito indispensabile una pregressa, robusta e congrua esperienza presso studio commercialistico avuto riguardo agli aspetti amministrativi tributari, di contabilità ordinaria e interazione con buste paghe relativi a società a responsabilità limitata. Inviare CV a selezione.fornitori@gruppoict.net inserendo nell’oggetto della mail “Amministrazione Catania”

Offerte lavoro Sicilia: Digital Account Manager Web Agency

L’azienda “Moka ADV” ricerca venditore brillante ed esperto di digital marketing, esperto nel padroneggiare le dinamiche di lead generation e gestione Clienti.

Caratteristiche: laurea in Economia o Ingegneria, grande velocità quale task eater, brillanti capacità di comunicazione persuasiva e di vendita, eccellente inglese, passione per le tecnologie digitali, approccio lavorativo always on, cura del dettaglio. Si entrerà a far parte di un contesto aziendale vocato all’innovazione e all’internazionalizzazione. Di seguito, gli step per la selezione: