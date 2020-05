Concorso personale ATA: bando, titoli e come fare domanda

È stato pubblicato il bando di concorso per il personale Ata. Ecco i requisiti e i titoli necessari per poter fare domanda e lavorare nelle scuole come personale ausiliario, tecnico e amministrativo.

Il MIUR ha autorizzato gli Uffici Scolastici regionali a pubblicare il bando per il concorso personale ATA (concorso per l’aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario della scuola). Le procedure concorsuali sono state riattivate dopo un periodo di sospensione e si svolgeranno online.

Il concorso personale ATA è finalizzato alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti per l’anno scolastico 2020-2021. Si tratta di graduatorie, aggiornate ogni tre anni, per inserire nelle scuole varie figure professionali.

Concorso personale ATA: figure professionali e titoli di studio

È necessario possedere i seguenti titoli di studio in base al profilo professionale di riferimento:

Collaboratore Scolastico (Bidello) – diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati o diplomi di qualifica professionale (entrambi di durata triennale riconosciuti dalle Regioni);

– diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati o diplomi di qualifica professionale (entrambi di durata triennale riconosciuti dalle Regioni); Collaboratore Scolastico Addetti all’azienda agraria – diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico / agro industriale / agro ambientale;

– diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico / agro industriale / agro ambientale; Assistente Amministrativo – diploma di maturità;

– diploma di maturità; Assistente Tecnico – diploma ti maturità corrispondente alla specifica area professionale. I diplomi richiesti vengono indicati in un’apposita tabella allegata al bando;

– diploma ti maturità corrispondente alla specifica area professionale. I diplomi richiesti vengono indicati in un’apposita tabella allegata al bando; Cuoco – diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina;

– diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina; Infermiere – laurea in infermieristica o altro titolo ritenuto valido dalla normativa vigente per esercitare la professione infermieristica;

– laurea in infermieristica o altro titolo ritenuto valido dalla normativa vigente per esercitare la professione infermieristica; Guardarobiere – diploma di qualifica professionale di operatore della moda.

Concorso personale ATA: requisiti

Per l’accesso al concorso personale ATA, si richiede il possesso dei seguenti requisiti generali:

essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato statale della scuola nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;iscrizione nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli

elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre, se non in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale;

iscrizione nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo per cui concorre;

aver maturato due anni di servizio (24 mesi), anche non continuativi;

diploma, qualifica professionale o laurea in linea con i titoli di studio richiesti per il profilo professionale per il quale si intende concorrere.

Domande concorso personale ATA

Le domande di partecipazione ai concorsi ATA devono essere presentate in modalità telematica fino alle ore 23.59 del 3 giugno 2020, a pena di esclusione. Le istanze devono essere compilate e inviate tramite il servizio web POLIS – Presentazione On Line delle IStanze del MIUR. Per utilizzare il servizio web del MIUR Istanze Online occorre essere registrati o disporre delle credenziali SPID, e aver effettuato l’abilitazione.

Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare il bando.