Graduatorie Ata 2021: quando escono e come partecipare

Le graduatorie Ata 2021 andranno a sostituire quelle vecchie. Ecco cosa c'è da sapere in merito ai requisiti, alle scadenze e alla modalità di partecipazione.

Non dovrebbe mancare molto all’aggiornamento e alla riapertura delle graduatorie Ata 2021, che saranno valide fino al 2023/2024. La bozza del decreto è stata inviata al Cispi, che dovrà esprimere il proprio parere. Sebbene non siano ancora arrivate conferme, sarebbe certo che l’accesso ai ruoli dipenderà esclusivamente dai titoli, mentre le domande dovranno pervenire esclusivamente tramite credenziali Spid. Ecco cosa c’è da sapere sulle graduatorie Ata 2021.

Graduatorie Ata 2021: come si dividono

Il personale ATA viene reclutato con un procedimento basato su graduatorie. Le graduatorie si dividono in:

Graduatorie di circolo e d’istituto per le assunzioni a tempo determinato e le supplenze;

graduatorie ed elenchi proviciali per assunzioni a tempo indeterminato e assegnazioni di supplenze annuali e/o temporanee.

L’inserimento nelle graduatorie ATA avviene tramite concorsi pubblici per soli titoli e – per i DSGA – per titoli ed esami.

Requisiti graduatorie Ata 2021 terza fascia

Il bando di concorso Ata di terza fascia è aperto a tutti i cittadini italiani, Europei e di Paesi terzi con un’età compresa tra i 18 e i 66 anni compiuti. I candidati devono godere che godano dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza e che non devono essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo.

Non è richiesta esperienza, ma bisogna essere in possesso di una di queste qualifiche professionali:

assistente amministrativo: è richiesto il diploma di maturità;

è richiesto il diploma di maturità; assistente tecnico: d iploma di maturità professionale;

iploma di maturità professionale; cuoco: qualifica professionale come operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina;

qualifica professionale come operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina; infermiere : laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione;

: laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione; guardarobiere: qualifica come operatore della moda;

qualifica come operatore della moda; addetto alle aziende agrarie : qualifica professionale come operatore agrituristico, operatore agro industriale od operatore agro ambientale;

: qualifica professionale come operatore agrituristico, operatore agro industriale od operatore agro ambientale; collaboratore scolastico: qualifica triennale presso un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, o, ancora, qualsiasi diploma, attestato, qualifica rilasciati dalle Regioni.

Graduatorie Ata 2021: come presentare domanda

Per essere inseriti nelle graduatorie Ata 2021 è necessario presentare la domanda online, indirizzabile a una sola provincia. Si ricorda che le nuove graduatorie sostituiscono quelle precedenti, quindi, coloro che fossero già inseriti in quelle del 2017 dovranno ripresentare domanda.

Le domande di partecipazione possono essere inviate, stando alla bozza, dall’1 febbraio al 2 marzo, ma il Ministero non ha ancora confermato nulla in merito. Più verosimilmente, l’apertura alla presentazione dell domande potrebbe essere avviata a marzo.

Per accedere alla piattaforma Istanze online (POLIS) occorre essere in possesso delle credenziali SPID.