Concorso personale ATA III Fascia: titoli e requisiti d’accesso

Aggiornamento e riapertura delle Graduatorie d'Istituto per il personale Ata: causa emergenza sanitaria potrebbe slittare tutto al 2021. Ecco i requisiti e i titoli necessari per poter fare domanda e lavorare nelle scuole come personale ausiliario, tecnico e amministrativo.

Per il personale ATA, stando alle ultime notizie, il nuovo bando per l’aggiornamento delle graduatorie potrebbe aprirsi solo nel 2021. Si tratta di graduatorie, aggiornate ogni tre anni, predisposte per inserire nelle scuole varie figure professionali come gli Ausiliari, i Collaboratori scolastici, i Tecnici e gli Amministrativi. Per ciascuna figura è richiesto il possesso di un diploma o di una laurea.

Nello specifico, è necessario possedere i seguenti titoli di studio in base al profilo professionale di riferimento:

Collaboratore Scolastico (Bidello) – diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati o diplomi di qualifica professionale (entrambi di durata triennale riconosciuti dalle Regioni);

– diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati o diplomi di qualifica professionale (entrambi di durata triennale riconosciuti dalle Regioni); Collaboratore Scolastico Addetti all’azienda agraria – diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico / agro industriale / agro ambientale;

– diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico / agro industriale / agro ambientale; Assistente Amministrativo – diploma di maturità;

– diploma di maturità; Assistente Tecnico – diploma ti maturità corrispondente alla specifica area professionale. I diplomi richiesti vengono indicati, generalmente, in un’apposita tabella allegata al bando;

– diploma ti maturità corrispondente alla specifica area professionale. I diplomi richiesti vengono indicati, generalmente, in un’apposita tabella allegata al bando; Cuoco – diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina;

– diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina; Infermiere – laurea in infermieristica o altro titolo ritenuto valido dalla normativa vigente per esercitare la professione infermieristica;

– laurea in infermieristica o altro titolo ritenuto valido dalla normativa vigente per esercitare la professione infermieristica; Guardarobiere – diploma di qualifica professionale di operatore della moda.

I titoli di studio conseguiti da cittadini di Stati membri dell’Unione europea sono validi, ai fini dell’accesso, solo se sono stati dichiarati equipollenti o equivalenti. Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, generalmente, restano validi i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie.

Chi può presentare domanda?

Tutti i candidati, in possesso dei titoli di studio richiesti per ciascun profilo professionale, oltre ai requisiti specifici, devono essere in possesso dei requisiti generali di accesso al pubblico impiego (Cittadinanza Italiana o di uno Stato UE, età compresa tra i 18 e i 66 anni, godimento dei diritti civili e politici, posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e non rientrare nei casi che ostacolano o impediscono l’accesso all’impiego nella Pubblica Amministrazione).

Altri requisiti validi

Hanno titolo, inoltre, all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie per il personale ATA anche gli aspiranti che, oltre al titolo di studio necessario per inserirsi nella graduatoria di interesse, possiedono uno o più dei seguenti requisiti:

iscrizione nelle graduatorie provinciali permanenti (24 mesi – art 554 del D.lgs 297/1994);

iscrizione nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per Collaboratori Scolastici, negli elenchi provinciali ad

esaurimento per Assistenti Amministrativi, Assistenti Tecnici, Cuochi, Infermieri e Guardarobieri, di cui al DM 75 / 2001, o negli elenchi provinciali ad esaurimento di Addetto alle aziende agrarie, di cui al DM 35 / 2004;

iscrizione nelle graduatorie d’istituto del precedente triennio;

aver prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto (assunzione a tempo determinato).

Scelta della scuola

La scelta della istituzione scolastica in cui lavorare generalmente deve essere effettuata esclusivamente via web, tramite il servizio POLIS – Presentazione On Line delle Istanze del MIUR con compilazione del Modello D3 (si compila online). Chi non si è mai iscritto alla piattaforma deve prima effettuare la registrazione e seguire tutto l’iter per ottenere i dati di accesso.

Quali scuole si possono scegliere? Gli istituti e le scuole di istruzione primaria e secondaria, gli istituti d’arte, i licei artistici, le istituzioni educative e le scuole speciali statali. Invece non è possibile scegliere: i Conservatori e le Accademie, le istituzioni annesse a Convitto o Educandato, i Convitti e gli Educandati annessi ad istituto.

Come cercare le scuole? Per facilitare l’individuazione delle scuole il MIUR ha reso disponibile questa pagina web da cui si può realizzare la ricerca delle scuole per provincia e da cui si può prelevare il CODICE di ciascuna scuola.

L’applicazione consente di individuare l’istituto che deve valutare la domanda, che va riportato nei Modelli D1 e D2. Inoltre, consente di scegliere preventivamente le 30 scuole a cui chiedere l’inclusione in graduatoria, che vanno riportate nel Modello D3 da compilare su Istanze online. Queste ultime devono avere sede nella stessa provincia della scuola a cui è stato presentato il Modello D1 o D2 cartaceo.

Il modulo online per scegliere le scuole viene attivato in una fase successiva rispetto alla consegna dei moduli cartacei di domanda.

Modelli di domanda

Generalmente per presentare la domanda per candidarsi all’inserimento in graduatoria terza fascia ATA occorre utilizzare i seguenti modelli: