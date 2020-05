Riapertura graduatorie III Fascia: presentato emendamento al Decreto scuola

Possibile riapertura e aggiornamento delle graduatorie d'Istituto di III fascia: questa la speranza per migliaia di precari accolta dalla senatrice Granato del M5S che ha presentato un emendamento al Decreto Scuola.

Riapertura graduatorie III Fascia: l’emergenza sanitaria ha posto il Ministero dell’Istruzione di fronte a questioni urgenti da affrontare, dalle modalità di svolgimento dell’esame di stato, ai concorsi scuola tanto attesi, dalla didattica a distanza alla questione “aggiornamento e riapertura graduatorie di terza fascia”. Si tratta di una graduatoria molto importante per coloro che, appena laureati e senza abilitazione, hanno comunque la possibilità di inserirsi in una graduatoria d’istituto su base provinciale, avendo conseguito una laurea funzionale all’insegnamento.

Inizialmente, il ministero dell’Istruzione aveva ufficializzato la decisione di prorogare al 2021 l’aggiornamento delle graduatorie: la decisione era stata accolta male dai precari che, nonostante le scuse della ministra Azzolina, avevano chiesto unanimemente e a gran voce di rivedere la questione e di garantire l’aggiornamento e la riapertura delle Graduatorie di Istituto di II e III fascia. Così, a seguito dei reclami da parte dei precari, sembra che qualcosa si stia muovendo e la ministra Azzolina abbia aperto nei giorni scorsi uno spiraglio di speranza per una possibile riapertura. In queste settimane, la ministra Azzolina ha più volte affermato di voler aggiornare, provincializzare e digitalizzare le graduatorie d’istituto.

L’aggiornamento delle graduatorie, pensato dal Ministero, avverrebbe stavolta telematicamente. Si tratterebbe di un percorso veloce, in modo da rendere provinciali le graduatorie di istituto e di aggiornarle tramite procedura telematica.

“Il Ministero – ha affermato nei giorni scorsi la Ministra Azzolina – ha avuto per anni problemi. Non si è modernizzato dal punto di vista della digitalizzazione , meccanismi triti e ritriti che hanno messo il personale scolastico in grandi difficoltà. Tutto questo sta cambiando e io sono molto orgogliosa di quello che dentro il Ministero si sta facendo per digitalizzare una Pubblica Amministrazione che coinvolge un milione e 200mila dipendenti”

Intanto è di poche ore fa la notizia che, la senatrice Granato del M5S, membro della VII Commissione cultura del Senato, ha presentato a sua prima firma un emendamento al Decreto Scuola che riguarda l’aggiornamento delle graduatorie provinciali e la riapertura della III fascia.

L’aggiornamento sarà in modalità informatica e saranno valide per il conferimento delle supplenze nel biennio 2020/21 e 2021/22. Ora resta solo da vedere come andrà l’iter del decreto scuola in esame e l’approvazione dell’emendamento.