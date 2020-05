Centro Sicilia Catania: gli orari e i negozi

Anche nel Centro Sicilia di Catania è di nuovo possibile acquistare nei negozi del centro commerciale. Di seguito tutte le informazioni utili riguardo, soprattutto, gli orari di apertura dei vari negozi.

Il Centro Sicilia Catania è uno dei centri commerciali preferiti dai catanesi e non solo. Al suo interno non è solamente possibile acquistare ogni tipologia di prodotto, ma è anche il luogo perfetto per una passeggiata in famiglia o per una cena romantica. Di seguito tutto ciò che è necessario sapere prima di visitare il centro commerciale.

Centro Sicilia Catania: i negozi

Tra i suoi 123 negozi ricordiamo quelli di abbigliamento, i più frequentati, tra i quali citiamo: Alcott, Zuiki, H&M, Adidas, Candida, Cannella, Morato, Sorbino, Desigual, Golden Point e tanti altri. Non mancano, le gioiellerie e i negozi riservati agli oggetti per la cura della persona e della casa. Per gli sportivi, oltre al sopracitato negozio Adidas, suggeriamo di visitare AW LAB, Foot Locker e l’outlet Nike.

Centro Sicilia Catania: i ristoranti e il supermercato

All’interno del centro commerciale, oltre al classico shopping, è possibile sedersi in uno dei tavoli dell’area di ristorazione per un ottimo pranzo, o cena, in compagnia. Si contano numerosi bar e altrettanti ristoranti, tra cui RoadHouse, Old Wild West, KFC, Da Giovanni, McDonald’s. Se, al contrario, si opta per una cena in casa, è sempre possibile acquistare tutto il necessario all’interno del Lidl.

Centro Sicilia Catania: gli orari di apertura del centro e dei negozi

La corrente emergenza sanitaria ha modificato temporaneamente orari di apertura e chiusura del centro commerciale Centro Sicilia. La galleria dei negozi è attualmente aperta, a partire dal 25 maggio, dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 19.00, escluso i festivi. Tutto chiuso la domenica.

Diversi gli orari di aperture e chiusura delle attività esterne, consultabili sul sito internet ufficiale o sulla pagina Facebook del centro commerciale.

Centro Sicilia Catania: come raggiungerlo

Il centro commerciale Centro Sicilia Catania è situato nella SP54 a Misterbianco.