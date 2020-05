L'intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero ai mezzi circostanti. Sul posto un'autovettura e un'autopompa.

Auto in fiamme stamattina a Catania, in viale Vittorio Veneto, dove l’intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito che le fiamme potessero propagarsi ai mezzi vicini. Come si evince dalle foto postate sul web, l’intervento dei Vvf è avvenuto dopo che le fiamme avevano già avviluppato e consumato l’autovettura, dalla quale proviene un fumo nero e denso che si solleva nel cielo offuscando la vista delle palazzine vicine.

Ancora sconosciute le cause che hanno portato all’incendio.