Coronavirus Sicilia, 6 nuovi positivi e nessun decesso: i dati di oggi

I dati del coronavirus in Sicilia aggiornati a oggi, 21 maggio, così come comunicati dalla Regione all'Unità di crisi nazionale.

I dati del coronavirus in Sicilia prospettano scenari incoraggianti, che spingono l’Isola tra le prossime candidate a raggiungere quota “zero contagi”. In giornata, il premier Giuseppe Conte ha presentato due informative, alla Camera dei deputati e al Senato, relative a questa nuova fase dell’emergenza sanitaria. Preoccupazione è stata espressa sulle recenti foto circolate in tutta Italia della ripresa della movida, spesso trascurando il fattore distanziamento sociale, mentre sono stati promessi test sierologici gratuiti a partire dal 25 maggio per alcune categorie.

Questi i dati relativi al coronavirus in Sicilia nelle infografiche realizzate dalla redazione e curate giornalmente.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 127.348 (+3.775 rispetto a ieri), su 112.329 persone: di queste sono risultate positive 3.417 (+6), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.522 (-1), 1.627 sono guarite (+7) e 268 decedute (0).

Degli attuali 1.522 positivi, 118 pazienti (-11) sono ricoverati – di cui 11 in terapia intensiva (0) – mentre 1.404 (+10) sono in isolamento domiciliare.

Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.