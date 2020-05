Cerco lavoro Catania: le posizioni aperte in città e provincia

Cerco lavoro Catania: LiveUnict ha selezionato alcune interessanti offerte di lavoro nel capoluogo etneo e in provincia. Ecco i ruoli ricercati e come candidarsi.

Cerco lavoro Catania: quante volte avete digitato queste parole sulla barra di Google, senza però mai riuscire a trovare l’impiego adatto a voi? Non scoraggiatevi. LiveUnict ha selezionato alcune interessanti offerte di lavoro direttamente per voi.

Cerco lavoro Catania: Hostess/Steward

Sang!t, azienda di Servizi per i Centri Commerciali, seleziona hostess/steward per mansione addetto/a al ricevimento/infopoint/customer care presso centro commerciale sito in Catania. Requisiti richiesti:

educazione;

responsabilità;

collaborazione, anche nell’allestimento e nella preparazione dell’ambiente di lavoro;

serietà;

puntualità

disponibilità e flessibilità;

spigliatezza;

personalità solare ed estroversa;

eccellenti doti comunicative e relazionali;

immagine pulita e ordinata;

I candidati che saranno selezionati dovranno occuparsi di:

somministrazione questionari;

promozione del progetto, assumendo la funzione di Brand Ambassador;

supportare la Direzione locale nelle attività necessarie, rimanendo a disposizione degli ospiti del Centro per dare informazioni e fornire assistenza;

redigere report o altri strumenti rivelatori della Customer Satisfaction;

Si può inoltrare il proprio CV aggiornato con foto all’indirizzo email dell’azienda, visitando il sito ufficiale.

Cerco lavoro Catania: segretaria agenzia immobiliare

Time Network Immobiliare agenzia S.G.La Punta seleziona ragazze ambiziose per la mansione di segretaria coordinatrice, anche alla prima esperienza, con buone doti relazionali, diplomate e/o laureate con capacità di lavorare in team. Conoscenza dei principali strumenti informatici richiesta. Le interessate possono inviare il curriculum all’indirizzo e-mail dell’agenzia di San Giovanni La Punta, visitando il sito.

Cerco lavoro Catania: addetto/a alle risorse umane

Etjca srl per la filiale di Catania seleziona un/a addetto/a alle risorse umane. La risorsa verrà inserita all’interno dello staff di Catania. Si occuperà di:

gestione del processo di ricerca e selezione del personale: sourcing proattivo, pubblicazione offerte di lavoro, screening cv, colloqui individuali, stesura profili;

procedure contrattuali: procedure assunzioni, continuazioni/proroghe contratti, provvedimenti disciplinari

attività di front-office e aggiornamento database;

pratiche di archiviazione digitale e cartaceo;

amministrazione del personale in back-office (inserimento presenze mensili dei lavoratori in somministrazione, predisposizione contratti e documentazione necessaria per le assunzioni.

Il/La candidato/a ideale è in possesso di laurea in materie umanistiche/economiche/giuridiche e dimostra spiccato interesse per l ambito delle risorse umane. Gli interessati possono visitare il sito di Etjca srl e inviare CV aggiornato all’indirizzo email dell’azienda.