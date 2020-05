Covid-19 in Sicilia, nessun deceduto: i dati di oggi 18 maggio provincia per provincia

Nessun morto in data odierna in tutto il territorio siciliano: Catania ancora al primo posto di contagiati, Enna spicca per il numero di guariti.

La Regione Sicilia ha reso noti in data odierna, come ormai da diverse settimana, i numeri dei contagi per quanto concerne le singole province dell’Isola. Primo giorno di riapertura di quasi tutte le attività commerciali in questo lunedì 18 maggio anche in Sicilia, così come dal Dpcm approvato e firmato, che metterà a dura prova civismo e senso di responsabilità da parte di tutti i cittadini.

Come si legge dal comunicato, “dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 118.859 (+1.433 rispetto a ieri), su 106.277 persone: di queste sono risultate positive 3.395 (+7), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.539 (-16), 1.589 sono guarite (+23) e 267 decedute (0). Degli attuali 1.539 positivi, 150 pazienti (-8) sono ricoverati – di cui 13 in terapia intensiva (0) – mentre 1.389 (-8) sono in isolamento domiciliare“.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 44 (0 ricoverati, 96 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 50 (6, 109, 11);

Catania, 634 (45, 331, 96);

Enna, 67 (7, 325, 29);

Messina, 299 (44, 205, 56);

Palermo, 366 (36, 163, 34);

Ragusa, 29 (4, 58, 7);

Siracusa, 33 (8, 185, 28);

Trapani, 17 (0, 117, 5).

Questi i casi di coronavirus in Sicilia oggi, ulteriori aggiornamenti sui dati verranno rilasciati nella giornata di domani. Per una visione organica dell’andamento del contagio si rimanda alle infografiche aggiornate dalla redazione.