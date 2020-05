Coronavirus in Sicilia, boom di guariti nella provincia di Catania: i dati odierni

La Regione Siciliana ha reso noti i dati relativi alle singole province dell'Isola: ecco la situazione aggiornata ad oggi sabato 17 maggio.

Arrivano buone notizie, per quanto concerne la provincia di Catania, circa il numero dei positivi nella giornata odierna. Un bel salto di -47 contagiati che nelle ultime 24 ore che fa ben sperare per le prossime settimane, anche in vista della riapertura di molte attività commerciali e sociali a partire da lunedì 18 maggio, così come previsto dall’ultimo Decreto Legge.

Nella giornata odierna, domenica 17 maggio 2020, secondo i dati ufficiali rilasciati dalla Regione Sicilia, “i tamponi effettuati sono stati 117.426 (+2.463 rispetto a ieri), su 105.074 persone: di queste sono risultate positive 3.388 (+6), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.555 (-104), 1.566 sono guarite (+108) e 267 decedute (+2). Degli attuali 1.555 positivi, 158 pazienti (-13) sono ricoverati – di cui 13 in terapia intensiva (+1) – mentre 1.397 (-91) sono in isolamento domiciliare“.

Per quanto concerne le singole province, Catania si attesta sempre al primo posto per numero di persone contagiate, con un totale di 638 casi e 96 decessi in totale:

Agrigento, 49 (0 ricoverati, 91 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 50 (6, 109, 11);

Catania, 638 (50, 327, 96);

Enna, 81 (8, 311, 29); #Messina, 299 (44, 205, 56);

Palermo, 360 (37, 163, 34);

Ragusa, 29 (4, 58, 7);

Siracusa, 32 (9, 185, 28);

Trapani, 17 (0, 117, 5).

Questi i casi di coronavirus in Sicilia oggi. Per una visione organica dell’andamento del contagio si rimanda alle infografiche aggiornate dalla redazione.