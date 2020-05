CALCIO CATANIA – La Procura presenta l’istanza di fallimento: corsa per salvare la società

La Procura della Repubblica ha avanzato l'istanza di fallimento nei confronti del Calcio Catania. Tra l'incertezza generale e lo sgomento, mancano poche ore per portare in salvo la società. La storia nata il 24 settembre del 1946 rischia di svanire.

Il momento più complicato, quello che in molti si aspettavano ma non avevano il coraggio di pensare, è diventato reale, nella mente e nel cuore di tutti i tifosi rossazzurri: la Procura della Repubblica, attraverso il fascicolo redatto dal magistrato Fabio Regolo, ha presentato l’istanza di fallimento nei confronti del Calcio Catania.

L’udienza dei giudici del tribunale fallimentare si terrà giorno 25 maggio. Sino a quella data il Catania avrà la possibilità di presentare tutti i documenti utili per evitare lo scenario da incubo. Secondo quante emerge dal documento, la società di via Magenta non avrebbe presentato alcuna pianificazione.

Se lunedì 25 maggio verranno accertati i presupposti, l’istanza verrà accolta e il Calcio Catania sarà dichiarato fallito con il CdA azzerato. Intanto, gli imprenditori rappresentati da Maurizio Pellegrino e Fabio Pagliara cercheranno di costituire una nuova SpA nel tentativo disperato di salvare il Catania e la sua storia, nonostante la spada di Damocle rappresentata dalla richiesta di fallimento della Procura.

A questo punto, la società che per sette decenni ha scritto la storia calcistica del capoluogo etneo rischia di svanire, “rispettando” il copione seguito negli scorsi anni dall’US Città di Palermo, dal Siracusa Calcio e dall’ACR Messina. All’orizzonte, si profila un’altra difficilissima vicenda per il mondo del calcio siciliano.