Bonus vacanze 2020: come richiedere l’ISEE e quali documenti presentare

Per richiedere il bonus vacanze 2020 sarà necessario essere in possesso di una certificazione ISEE aggiornata al 2020. Ecco tutto quello da sapere per richiederla.

Bonus vacanze 2020: si tratta di uno dei punti più discussi del Decreto Rilancio, tramite il quale il governo ha predisposto misure per 4 miliardi di euro nell’ambito del turismo. Si tratta, nello specifico, di una misura che se da un parte vuole strizzare l’occhiolino a tutti quegli italiani che sperano di andare in vacanza, dall’altra potrebbe rivelarsi un più che utile strumento per tutti coloro che lavorano nel settore turistico e che si trovano al momento in difficoltà. Il bonus, tuttavia, sarà indirizzato solo a chi ha un determinato ISEE. Vediamo di che si tratta.

Bonus vacanze 2020: per richiederlo servirà l’ISEE

Il tanto atteso “Bonus vacanze 2020” è indirizzato a tutti coloro che hanno un ISEE inferiore a 40.000 euro e che decideranno di soggiornare in una struttura ricettiva in Italia. Ciò vuol dire che il bonus non sarà per tutti, ma solo per le fasce economicamente svantaggiate. La soglia dei 40.000 euro, tuttavia, sembra coprire una percentuale non indifferente di italiani.

La cifra del bonus varierà in base al nucleo familiare: 150 euro saranno destinati ai nuclei composti da una sola persona; 300 euro per i nuclei di due persone; e 500 euro ai nuclei con più di due persone. Per quel che riguarda le date di utilizzo, sembra che il bonus sarà spendibile non solo per la bella stagione. Potrebbe partire dal prossimo 1 luglio e rimanere spendibile fino giorno dell’anno, il 31 dicembre 2020.

Bonus vacanze 2020: come richiedere l’ISEE

Il modello ISEE torna utile per richiedere il bonus in questione, ma è necessario anche per usufruire di moltissime altre agevolazioni. Il documento fotografa infatti la situazione economica attuale di chi lo richiede. In particolare, ci sono tre modi per richiederlo: ci si può recare al CAF per la compilazione gratuita della DSU, si può richiedere la consulenza di un commercialista oppure, se si ha un po’ di dimestichezza con questo genere di pratiche, procedere in autonomia sul sito dell’INPS.

I documenti necessari per la richiesta dell’ISEE 2020 sono i seguenti: