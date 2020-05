Meteo Sicilia, arriva l’anticiclone africano: picchi fino a 38 gradi

Meteo Sicilia: Nord ostaggio del maltempo mentre una forte ondata di caldo colpirà tutto il Mezzogiorno d'Italia. Ecco quale sarà la situazione nell'isola.

Meteo Sicilia: secondo quanto riportato dal sito 3BMedeo, un flusso di correnti sudoccidentali in quota sarà responsabile di un aumento dell’instabilità su parte del Nord e del Centro, con piogge e rovesci che, in questi giorni, interesseranno tutta l’area in questione. Nel Sud del Paese, invece, le cose andranno diversamente: a prevalere sarà ancora il sole, con temperature in significativo aumento: si registreranno, in particolare, picchi di calore in Puglia e Sicilia, dove si vivrà un vero e proprio assaggio di estate.

Meteo Sicilia: in arrivo l’anticiclone africano

Da metà settimana, sarà l’arrivo di un anticiclone africano a portare in alcune zone la prima vera ondata di caldo di questo 2020. Le temperature saranno in aumento in tutto il Paese, ma il Sud e, nello specifico, la Sicilia saranno particolarmente interessati dal fenomeno. Sotto la spinta dell’Ostro e dello Scirocco, le massime potranno schizzare ai massimi stagionali, portandosi fin verso i 35/38 gradi sul catanese e nelle province di Palermo e Messina.

Mete Sicilia: le previsioni nel Catanese

Anche Catania, la sua provincia e tutti i territori circostanti saranno interessati dall’arrivo dell’anticiclone africano a partire dalla metà della settimana in corso. Le temperature rimarranno alte per tutto il weekend, oscillando tra i 20 e 38 gradi. Per la giornata di venerdì, in particolare, si prevedono sole e caldo bollente per tutta la giornata con una temperatura che, tra le 14:00 e le 15:00 schizzerà a 38 gradi. Lo stesso si registrerà nelle giornate di sabato 16 maggio e di domenica 17 maggio. La situazione si regolarizzerà a partire dalla settimana successiva con un leggero calo delle temperature che non dovrebbero andare oltre i 30 gradi.