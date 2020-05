Coronavirus in Sicilia, i dati delle province: a Catania registrati 93 decessi totali

I casi di coronavirus nelle province della Sicilia così come comunicato dalla Regione all'Unità di crisi nazionale oggi, sabato 9 maggio. L'intera Isola è stabilmente sul "plateau".

I casi di coronavirus in Sicilia continuano a calare, un dato rispecchiato anche dall’andamento delle province. Catania continua a essere la più colpita, con 696 casi rilevati fino alla giornata di ieri a fronte dei 3.301 casi totali nella Regione dall’inizio della pandemia. È anche vero, però, che diminuiscono in modo considerevole i casi nelle altre province. Ragusa, la meno colpita, fa registrare uno dei dati più bassi a livello nazionale, con soli 37 attuali positivi, ma anche altre province più “piccole”, come Agrigento e Trapani, registrano molto meno di 100 casi.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province relativamente alla giornata di oggi, 9 maggio 2020:

Agrigento , 71 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto);

, 71 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta , 98 (15, 53, 11);

, 98 (15, 53, 11); Catania , 693 (67, 249, 93) ;

; Enna , 247 (60, 145, 29);

, 247 (60, 145, 29); Messina , 358 (64, 143, 52);

, 358 (64, 143, 52); Palermo , 398 (55, 104, 31);

, Ragusa , 37 (3, 50, 7);

Siracusa , 109 (28, 103, 27);

Trapani , 69 (2, 65, 5).

Dando uno sguardo alle infografiche, infatti, ci si rende conto facilmente che l’intera Sicilia ormai può considerarsi stabilmente sul plateau, come si evince dall’ultimo dei grafici presente nella pagina curata da LiveUnict e aggiornata regionalmente con i dati regionali.

Questi i dati relativi a oggi, sabato 9 maggio.