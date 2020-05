Catania, api in massa su automobile: spettacolo in pieno centro [VIDEO]

Centinaia di api hanno nidificato su un'automobile lasciata parcheggiata a causa del lockdown. Il video del singolare evento a Catania.

In questi giorni di lockdown, con le strade deserte e poche persone in giro, si è assistito a un nuovo spettacolo della natura. Libere dalla solita frenesia della vita quotidiana, infatti, le città italiane sono state occupate da ospiti nuovi, tornati a riprendersi i propri spazi.

Non di rado è capitato di vedere, infatti, animali selvatici circolare liberi per gli spazi urbani. Anche Catania è stata protagonista di questo spettacolo della natura risvegliata e libera. Dalle anatre che circolano libere per il lungomare, si è passati alle api, che hanno nidificato su un’automobile lasciata parcheggiata per diverse settimane.

La scena che il proprietario si è trovato davanti è al tempo spettacolare e inquietante. Centinaia di api si erano depositate su uno dei finestrini della macchina, creando un vero e proprio alveare. L’accaduto è avvenuto in via Monsignor Ventimiglia ad angolo con via Luigi Sturzo.