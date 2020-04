Papere “in partenza” dall’aeroporto di Catania: lo scatto sulla pista deserta

Una famiglia anomala ha attraversato ieri, malgrado i divieti che impongono lo stop ai voli, la pista dell'aeroporto di Catania.

Di solito a Pasqua gli aeroporti siciliani vengono presi d’assalto dagli studenti e dai lavoratori fuorisede che fanno rientro nell’Isola, con decine di voli affollati e famiglie festanti in attesa. Non così in questo anomalo 2020, in cui la pandemia in atto impedisce in molti casi di ricongiungersi alle proprie famiglie e festeggiare la Pasqua insieme.

Nonostante ciò, una famiglia d’eccezione passeggiava ieri lungo la pista dell’aeroporto di Catania praticamente deserta per lo stop ai voli. Nello scatto postato dalla pagina Facebook Sicilia in volo, infatti, si può vedere un gruppo di piccole papere avanzare ordinatamente in fila indiana dietro alla madre (o padre), che le conduce indisturbato lungo la pista. Un simbolo, forse, della natura che si prende lentamente i suoi spazi in assenza dell’uomo.