Assembramenti pre-pasquali: manca la distanza di sicurezza [FOTO]

Calca all'esterno del negozio, nessuna distanza di sicurezza e in alcuni casi mascherine assenti: le foto inviate da un lettore alla redazione di LiveUnict.

Vigilia di Pasqua, tutti si preparano a festeggiare a casa, come le regole di contenimento del coronavirus impongono, le festività pasquali. Addio scampagnate e aria aperta, per molti l’unica tradizione da continuare arriverà dai lauti pranzi che accompagnano questa festa, recandosi in supermercati e panifici a rifornirsi di colombe e scacciate prima della chiusura. Tutto regolare, se venissero mantenute, come d’obbligo, le dovute distanze di sicurezza, evitando assembramenti e situazioni di rischio.

Le foto inviate alla nostra redazione da un lettore, tuttavia, mostrano un’altra realtà. Calca all’esterno del negozio, nessuna distanza di sicurezza e in alcuni casi mascherine assenti o abbassate. Gli scatti risalgono a poche ore fa, intorno alle 11:45 di oggi, sabato 11 aprile, e provengono da un attività commerciale in centro a Misterbianco (CT).