Catania, guarito paziente Covid-19: era ricoverato in terapia intensiva

L’uomo di 69 anni è stato dimesso oggi. È stato trattato con terapia standard associata al siltuximab, un nuovo farmaco utilizzato in fase sperimentale nei pazienti con Covid.

Primo paziente guarito dal Covid all’Ospedale di Acireale. È stato dimesso nella mattina di oggi. Il paziente, 69 anni, del catanese, è stato ricoverato presso l’UOC di Anestesia e Rianimazione ed è stato trattato con terapia standard associata all’utilizzo degli anticorpi monoclonali, dapprima con il tocilizumab e successivamente con il siltuximab, un nuovo farmaco utilizzato in fase sperimentale nei pazienti con Covid-19.

Per lui i tamponi di controllo sono risultati negativi e da oggi ha fatto rientro a casa. Presso la Terapia intensiva acese sono, adesso, 4 i pazienti ricoverati, di cui 3 per Covid-19.

“Le strategie terapeutiche stanno dando buoni risultati – spiega il direttore dell’UOC di Anestesia e Rianimazione, dr. Giuseppe Rapisarda -, così come sono significativi i risultati che si stanno conseguendo grazie alle misure di contenimento disposte dai governi nazionali e regionali. È importante non abbassare la guardia e non sprecare tutti gli obiettivi raggiunti”.

Gratitudine agli operatori, per l’esemplare condotta professionale e umana, è espressa dalla Direzione Strategica dell’Asp di Catania.