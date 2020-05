Riaprono i McDonald's in tutta Italia: anche a Catania, come in altre città d'Italia, si sono registrate file lunghissime di auto in coda per un panino.

Anche in Sicilia il McDonald’s riapre i battenti con i servizi di asporto, dopo aver adottato le misure di sicurezza e di igiene richieste. A Catania sono 3 i punti vendita e già, dalle prime ore della “Fase 2”, scattata ieri 4 maggio 2020, le auto in fila per il McDrive erano tantissime.

Diverse le segnalazioni sui social che, sotto forma di video diffusi dagli automobilisti, hanno documentato file chilometriche di auto in coda per un panino in diversi punti del Catanese. Eccone qualcuno: