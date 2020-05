Coronavirus, a Catania 683 casi positivi: la situazione delle province in Sicilia

I casi di coronavirus in Sicilia aggiornati a oggi, lunedì 4 maggio, nelle varie province dell'Isola, così come comunicati dalla Regione.

I casi di coronavirus in Sicilia suddivisi nelle varie province dell’Isola. Il quadro dei contagi continua a essere positivo nella Regione, dove però negli ultimi giorni si è registrata una flessione nel numero dei tamponi. Al fine di evitare il peggioramento della situazione, il governatore Nello Musumeci ha disposto il prolungamento delle misure vigenti finora almeno fino al 17 maggio, mentre da oggi inizia ufficialmente la Fase 2 anche in Sicilia, con la gente che torna gradualmente ad animare le città.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 69 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 127 (16, 24, 11);

Catania, 683 (84, 238, 88) ;

; Enna, 296 (119, 93, 29);

Messina, 375 (76, 124, 51);

Palermo, 393 (61, 95, 28);

Ragusa, 54 (5, 32, 6);

Siracusa, 113 (39, 96, 25);

Trapani, 92 (4, 42, 5).

Il quadro dei contagi in Sicilia vede la provincia di Catania come la più colpita dalla pandemia, ma i casi di COVID-19 sono stabili in tutta l’Isola, inclusa la zona etnea. Per maggiori informazioni e per avere un quadro complessivo dell’andamento del coronavirus in Sicilia, si invita a prendere visione delle infografiche aggiornate costantemente dalla redazione.