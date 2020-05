Lavoro Sicilia: le ultime posizioni attive aperte

In cerca di un lavoro in Sicilia? Sono diverse le posizioni aperte nell'Isola: ecco una selezione delle migliori offerte nel settore pubblico e nel privato, sia per laureati che per diplomati.

Sono diverse le opportunità di lavoro in Sicilia anche in questo periodo. Il web, infatti, offre la possibilità di svolgere non solo lezioni ed esami online, ma anche veri e propri colloqui di lavoro. Inoltre, la stessa modalità smart working è ormai diventata familiare a milioni di italiani. Ecco le posizioni aperte in Sicilia.

Lavoro Sicilia: assunzioni alla LIDL

La LIDL, azienda leader nel settore della GDO, apre diverse posizioni in tutta Italia. Tra queste, per quanto riguarda la Sicilia, è aperta un’offerta di impiego per categorie protette presso la sede di Enna, lungo la statale 117, nel ruolo di addetto vendite part-time. Il candidato ricercato ha, tra i requisiti, l’iscrizione alla lista delle Categorie Protette (Legge 68/99), nonché il diploma di maturità. L’offerta lavorativa prevede un contratto di lavoro part-time e organizzazione del lavoro su turni, un percorso di formazione completo e una retribuzione al minuto. Infine, le candidature vanno inviate online attraverso il portale dell’azienda stessa, alla sezione “lavoro”.

Lavoro Sicilia: Lindt Assume, le posizioni aperte

Una delle più famose aziende del settore dolciario assume in tutta Italia, anche nell’Isola. Un’occasione per i golosi e non, che potranno candidarsi per diverse posizioni. Per quanto riguarda le posizioni di lavoro in Sicilia, le risorse verranno inserite come sales account specialist, posizione attiva nella Sicilia occidentale, in provincia di Palermo. Inoltre, gli interessati possono candidarsi a diverse altre posizioni in tutta Italia.

Lavoro Sicilia: segretaria amministrativa a Trecastagni

Attiva su Linkedin un’offerta di lavoro per la posizione di segretaria dentistica nel comune di Trecastagni, in provincia di Catania. La figura ricercata ha un’esperienza minima nel ruolo e avrà il compito di gestire l’agenda dello Studio. L’offerta prevede contratto di lavoro dipendente a tempo determinato con possibilità di trasformazione futura in contratto a tempo indeterminato per 32 ore settimanali. Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale web di offerte lavoro, attraverso cui è possibile anche inviare la candidatura.

Lavoro Sicilia: borsa di ricerca presso l’Istituto di Scienze del patrimonio culturale

L’Istituto di Scienze del patrimonio culturale del Cnr, indice una pubblica selezione per il conferimento di una borsa di studio per laureati presso l’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del CNR sede secondaria di Catania – Bando BS ISPC/002/2020/CT. Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte secondo lo schema di cui all’allegato A del bando in oggetto devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze del patrimonio culturale ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e lavoro.