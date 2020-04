RFI, entro maggio il progetto della fermata “Acireale Centro-Bellavista-Cappuccini”

Entro la fine del prossimo mese, il progetto per la costruzione della fermata "Acireale centro-Bellavista-Cappuccini" sarà consegnato alla Rete Ferroviaria Italiana.

Michele Laganà, direttore regionale di Rfi, in una recente riunione tenutasi via Skype in presenza di autorità competenti, ha annunciato la consegna, entro la fine del prossimo mese, del progetto per la costruzione della fermata “Acireale Centro-Bellavista-Cappuccini” alla Rete Ferroviaria Italiana.

L’assessore Carlo Maria Grasso ha prontamente ringraziato Nello Musumeci per la disponibilità che ha fin da subito mostrato per portare avanti i lavori in questo particolare settore d’interesse nonostante i rallentamenti dovuti all’emergenza epidemiologica in corso.

Si tratta di un’opera di architettura urbana che modificherà l’assetto ambientale, urbanistico e della mobilità della città; tenendo conto del pregio ambientale ed architettonico in cui la nuova costruzione verrà installata, l’assessore ha riposto particolare attenzione agli elementi architettonici del progetto, come la pensilina, che dovranno integrarsi perfettamente con l’ambiente circostante.

Per verificare lo stato di avanzamento del progetto, previsto per le prossime settimane un’ulteriore incontro tra le parti interessate.