Etna e Rifugio Sapienza deserti: le sbalorditive immagini con il drone [VIDEO]

Immagini del vulcano etneo inusuali e che resteranno alla storia, in attesa di poter calpestare nuovamente il meraviglioso "paesaggio lunare".

Ha il retrogusto dell’inimmaginabile quanto arriva, attraverso il video realizzato con il supporto di un drone, dal vulcano più attivo d’Europa. Idda, l’amata Etna dei catanesi, si è inevitabilmente svuotata dei suoi concittadini e dei milioni di turisti che giungono ogni anno alle sue pendici, per poi tentare la scalata con ogni mezzo.

Colpito il turismo e in un periodo dove è tutto fermo, anche le immagini sembrano congelate, quasi a rivivere le scene di un apocalittico film; parcheggi totalmente vuoti, attività a battenti chiusi, funivia non attiva e un deserto che assomiglia ad un paesaggio lunare. Bella nel suo splendore e pura come la natura l’ha concepita, immagini che rimarranno nella storia, in attesa di essere ripopolata dai suoi amatori.

Le immagini video dall’alto, riprese attraverso l’ausilio di un drone da Local Team, stanno facendo il giro del mondo, tra appassionati e curiosi.