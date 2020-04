Covid-19 in Sicilia, curva stabile: oggi solo un decesso

Pubblicato sulla pagina facebook della Regione il bollettino sull'andamento del coronavirus in Sicilia. Questi sono i dati diffusi dall'Unità di crisi regionale

E’ di 35 positivi il bilancio delle persone contagiate dal Coronavirus in Sicilia secondo l’ultimo dato aggiornato alle ore 17 di martedì 28 aprile e diffuso dall’Unita’ di crisi regionale Covid 19.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 73.008 (+2.358 rispetto a ieri), su 68.729 persone: di queste sono risultate positive 3.120 (+35), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.143 (+20), 745 sono guarite (+14) e 232 decedute (+1). I dati in breve Tamponi effettuati – 73.008

Attualmente positivi – 2.143 positivi;

Ricoverati – 462 pazienti (-13);

Terapia intensiva – 34 (-1);

Isolamento domiciliare – 1.681 (+33);

Deceduti – 232 (+1);

Guariti – 745 (+14).



Tirocini a distanza e corsi gratuiti per 5000 studenti

La possibilità di svolgere i tirocini curriculari a distanza è attiva per l’Università di Catania con la piattaforma Coursera for Campus. Continua a leggere

Regione Sicilia, nessun pagamento bollo auto per il 2020: ecco chi ci rientra

È stato emanato nella giornata di ieri l’emendamento dell’Ars per quanto concerne l’esenzione al pagamento per il bollo auto nell’anno 2020; votato all’unanimità all’interno della Finanziaria prevista dalla Regione Sicilia, è solo uno degli aiuti concreti verso molte famiglie abitanti l’Isola. Continua a leggere

Asp Catania e crisi sanitaria: mail e numeri da chiamare per tutte le info

LL’Asp di Catania, sin dai primi giorni dell’emergenze, ha attivato 6 diverse linee telefoniche al fine di rispondere a dubbi o richieste relative ai comportamenti da adottare in queste particolari circostanze. Continua a leggere