Coronavirus, in Sicilia i contagiati attuali sono 2.123: nuovi casi in terapia intensiva

La Regione Sicilia, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook il bollettino sui contagi di Coronavirus aggiornato al 27 aprile 2020.

Tre morti per il Coronavirus in Sicilia. Il numero dei decessi legati a Covid-19 è di 231 persone. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 70.650 (+546 rispetto a ieri), su 66.749 persone: di queste sono risultate positive 3.085 (+30), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.123 (+16) e 731 sono guarite (+11). Degli attuali 2.123 positivi, 475 pazienti (-3) sono ricoverati – di cui 35 in terapia intensiva (+2) – mentre 1.648 (+19) sono in isolamento domiciliare.

I numeri in breve

Positivi: 3.085 (+30);

Attualmente contagiati 2.123 (+16);

Guariti: 731 (+11)

Deceduti: 231 decedute (+3).

