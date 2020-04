Buoni spesa, 1 milione e 800mila euro per Catania

Questa mattina il Sindaco Pogliese ha sottoscritto l'atto di adesione che prevede l'erogazione della prima tranche dei fondi messi a diposizione della Regione siciliana per l'emergenza alimentare.

Sono arrivati oggi al Comune di Catania i fondi che la Regione siciliana ha messo in campo per l’emergenza alimentare. Questa mattina il sindaco ha infatti sottoscritto l’atto di adesione al provvedimento del governo regionale che ha dispsto 100 milioni di cui 6 destinati al comune etneo. In particolare è stata erogata la prima tranche di 1 milione e 800mila euro.

Questi fondi saranno destinati al nuclei familiari che versano in condizione di necessità in questo momento. Il comune ha già attivato in questi giorni oltre 4mila buoni spesa (grazie ai fondi della protezione civile nazionale) da usare tramite attivazione APP o consegna a domicilio della Card a coloro che ne hanno fatto richiesta e sono ritenuti beneficiari.