Metro Catania: lontana la riapertura e lavori nuove fermate a rilento [VIDEO]

Il Coronavirus rallenta anche FCE: non c'è ancora alcuna certezza in merito ad una possibile riapertura della metropolitana di Catania.

Non c’è ancora una data per la riapertura della metro di Catania, chiusa ormai da oltre un mese per l’emergenza Coronavirus. È stata attivata una rete di bus sostitutivi che, non frequenti come i treni, passano soltanto ogni mezz’ora con bassissima affluenza.

Questo è quanto emerge dal servizio di TGR Rai realizzato appositamente per far chiarezza in merito alla situazione; a parlare è l’ingegnere Salvatore Fiore, direttore generale ferrovia Circumetnea, il quale dichiara che: “Fino a quando l’occupazione dei posti attualmente offerti con servizio su gomma rimane all’interno del 40%, noi continueremo a svolgere questo tipo di servizio”.

Sembra quindi ancora lontana l’ipotesi di una concreta riapertura dei servizi metro che, probabilmente, coinciderà con il rientro degli universitari in città o con la regolare riapertura delle attività commerciali.