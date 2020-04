Nuovo focolaio nel Catanese: oltre 30 positivi in una casa di riposo

Il focolaio si trova in un casa di riposo del calatino, dove si contano molti nuovi positivi al Coronavirus.

Continua l’emergenza Coronavirus in Sicilia. A Caltagirone più di 30 persone, di cui molti sono anziani ospiti di una casa di riposo, sono risultate positive al Covid-19. Per 6 di questi è scattato il ricovero al reparto malattie infettive dell’ospedale Gravina di Caltagirone. Oltre a loro, a rischio coraggio anche il personale sanitario, che adesso si trova in quarantena.

I primi accertamenti di una settimana fa hanno permesso di accertare con sicurezza il numero dei contagiati. Immediato l’intervento per contenere il contagio, in collaborazione tra la struttura privata e la sanità pubblica. Al momento si stanno rispettando le linee guide della direzione dell’Asp, provvedendo alla sanificazione dei locali secondo le norme previste.