Covid-19 in Italia, ancora 534 morti: i dati di oggi

L'aggiornamento quotidiano sulla diffusione della pandemia di Covid-19 in Italia: continua l'aumento dei positivi e dei morti, ma è in netto calo il numero dei ricoveri.

Si aggiornano anche oggi i dati della Protezione Civile sul contagio da Coronavirus in Italia, anche in assenza della consueta conferenza stampa con il capo Angelo Borrelli che da adesso si terrà solo il lunedì e giovedì alle 18:00.

Oggi si registrano 183.957 casi totali (2.729 in più rispetto a ieri); i guariti salgono a 51.600, ben 2.723 in più; i decessi aumentano di nuovo a 534, per un totale di 24.648. Tra i positivi, continua ad essere in negativo il numero di ricoverati in terapia intensiva: 102 in meno.

I tamponi effettuati oggi sono 1.450.150, +52.126 rispetto a ieri.

Ieri si registravano 2.256 nuovi positivi, per un totale di 181.228 pazienti positivi in Italia. Di questi, 2.573 in terapia intensiva. I decessi erano 454.