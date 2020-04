Coronavirus, in Sicilia si stabilizza la curva: i dati di oggi

Continua a essere stabile la situazione in Sicilia con aumenti lievi dei casi confermati; ecco gli ultimi dati aggiornati al 16 aprile.

Non si vede criticità all’orizzonte per la Sicilia che registra ogni giorno solo lievi aumenti dei casi positivi registrati, complice però la carenza di tamponi e reagenti – come denunciato dall’UGL territoriale attraverso le federazioni della provincia.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (giovedì 16 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 42.405 (+2.538 rispetto a ieri).

Di questi sono risultati positivi 2.579 (+44), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.108 persone (+27), 284 sono guarite (+11) e 187 decedute (+6).

Degli attuali 2.108 positivi, 573 pazienti (-17) sono ricoverati – di cui 48 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.535 (+44) sono in isolamento domiciliare. Sono particolarmente in calo i ricoveri e i pazienti in terapia intensiva, ormai in negativo nel quadro complessivo.

