Trovati altri 20 positivi asintomatici in Sicilia: erano tornati dal Nord

In attesa che le Asp smaltiscano tutti i controlli, tutti i siciliani rientrati dal Nord devono restare in quarantena obbligatoria.

Altri 20 tamponi positivi nel weekend. 60 in totale i siciliani rientrati dal Nord risultati positivi al Coronavirus, come riportato dal Giornale di Sicilia. Già prima del weekend di Pasqua erano stati riscontrati 39 tamponi positivi, tutti di soggetti asintomatici. Ben 10 i laboratori d’analisi destinati ad esaminare i test di Covid-19.

L’operazione di controlli a tappeto su tutti coloro rientrati dopo il 14 marzo non è ancora stata conclusa: in 15mila le persone che le Asp devono controllare. In attesa dei controlli, vige l’imperativo di restare in quarantena, così come dichiarato dall’Assessore alla Salute Ruggero Razza, che già si era scusato “con i cittadini che stanno aspettando qualche giorno in più, ma non possiamo permetterci che soggetti asintomatici possano contagiarne altri se reinseriti precocemente nel contesto sociale“.