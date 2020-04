Coronavirus in Italia, ancora 570 morti: i dati ufficiali della Protezione Civile

Il numero di casi di Coronavirus in Italia aggiornato alle 18:00 di oggi, venerdì 10 aprile, così come comunicato dalla Protezione Civile nel corso della conferenza stampa quotidiana.

Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa delle 18:00 ha comunicato i dati ufficiali relativi al Coronavirus. Questi i dati relativi al numero di contagi in Italia aggiornati a oggi, venerdì 10 aprile.

Nella giornata odierna, il numero dei guariti è 1.985. Si registrano 98.273 pazienti attualmente positivi (147.577 dall’inizio della pandemia), 3.951 i nuovi tamponi risultati positivi.

Inoltre, a oggi i pazienti in terapia intensiva sono in totale 3.497. Restano tante, anche se in calo rispetto a ieri, le morti, con 570 decessi registrati in 24 ore, per un totale che è ormai pari a 18.849 persone.

Il totale dei tamponi effettuati sale a 906.864, ovvero 53,495 in più.