Catania, fumo dietro il Teatro Greco: auto prende fuoco

Una colonna di fumo si erge in via Minoritelli, dietro il Teatro Greco-Romano di Catania: un’auto ha preso fuoco al centro della strada deserta. È intervenuta subito una squadra del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania per domare le fiamme. Non si conoscono ancora le cause dell’incendio.