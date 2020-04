Arriva la Superluna di aprile: sarà la più grande del 2020

Arriva l'evento astronomico più atteso dell'anno: la Superluna di aprile, infatti, si preannuncia come la più grande di quest'anno.

Inizia un nuovo mese: sebbene gli eventi normalmente legati alla primavera siano temporaneamente in attesa, nulla impedisce agli amanti dell’astronomia e non di alzare gli occhi al cielo. E quale miglior momento, se non questi giorni? Basti pensare che, tra domani e dopodomani, splenderà la Superluna più grande del 2020.

Sebbene l’evento inizi martedì sera, verso le 19, si potrà ammirare la Luna in tutto il suo splendore verso le 4.35 del giorno successivo, nel momento in cui si posizionerà nel perigeo, ovvero il punto della sua orbita dove la Terra è più vicina al suo satellite.

Secondo la NASA, questa Luna sarà grande quasi del 14% in più; inoltre vi sarà un 30% di luminosità in più. Qualcosa di simile non si verificava dallo scorso novembre 2016, dove si poté osservare la Superluna più grande degli ultimi 60 anni.

Altro evento importante di questo mese sarà il 26 aprile: saranno ben visibili, dopo il tramonto, rispettivamente Venere, la Luna Crescente, le Pleiadi e la stella Aldebaran. In ogni caso, nel frattempo, alzando gli occhi al cielo, puntandoli verso sud-est, si potranno osservare Marte, Giove e Saturno: i tre pianeti saranno ben visibili tutto il mese, ben staccati e particolarmente luminosi.