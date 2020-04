Coronavirus, 525 decessi e 619 guariti: i dati della Protezione Civile

Coronavirus in Italia: questi i dati diffusi oggi, domenica 5 aprile, dalla Protezione Civile nel corso della conferenza stampa delle 18.

Coronavirus: anche nella giornata di oggi, nel corso della conferenza stampa, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha comunicato il numero di contagiati dal Coronavirus in Italia.

Coronavirus: i dati di domenica 5 aprile 2020

Nella giornata di oggi il numero dei guariti è di 619, per un totale di 21.815 pazienti che hanno superato la malattia. I decessi registrati oggi sono ancora piuttosto alti, ma in diminuzione, con un dato registrato di 525 morti.

Il totale dei casi attualmente positivi è di 91.246 e l’incremento è di 2.972 nuovi positivi in più. Sono 3.977 i pazienti in terapia intensiva, 28.949 ricoverati con sintomi, mentre 58.320 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Borrelli conclude ribadendo che è fondamentale stare a casa e uscire per comprovate esigenze e necessità.