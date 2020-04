Catania, rione Librino: prende a martellate un vicino di casa

Ricoverato l'uomo vittima dell'aggressione: vicino di casa in escandescenza dopo lite condominiale.

È stato bloccato e denunciato per lesioni aggravate dalle Forze dell’Ordine, in seguito ad un’aggressione violenta nei confronti di un vicino. La diatriba condominiale, tra un 64enne e un 60enne, è sfociata in una vera e propria lite quando il primo ha preso letteralmente a martellate il vicino di casa.

Intervenuti sul posto gli agenti della Polizia e il personale del 118, hanno riscontrato gravi lesioni nella vittima, che è stata ricoverata in ospedale e tenuta sotto stretta osservazione, pur non risultando fortunatamente in pericolo di vita.