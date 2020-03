Coronavirus a Catania: al Cannizzaro trasferiti da Neurologia 7 positivi

In corso la sanificazione dei locali della Neurologia dell'ospedale Cannizzaro di Catania in seguito al trasferimento dei pazienti del reparto, positivi al Coronavirus.

L’Azienda Cannizzaro comunica che, a seguito del primo caso Covid positivo nell’Unità Operativa di Neurologia, ha attuato le misure previste dalle disposizioni ministeriali e dall’ordinanza del Presidente della Regione n. 7 del 20 marzo.

In particolare, la Direzione aziendale, con la piena collaborazione del direttore ff dell’UOC dott.ssa Maria Giovanna Pennisi, ha provveduto a sottoporre a tampone rinofaringeo tutti i 19 pazienti ricoverati, di cui sette sono risultati positivi. Nell’immediato, i pazienti sono stati ricoverati per coorte, isolando i positivi dai negativi; successivamente, nel corso della giornata odierna, è stato effettuato il trasferimento protetto dei pazienti positivi nella sezione Covid-19 coordinata dal dott. Carmelo Iacobello, direttore dell’UOC di Malattie Infettive.

La sanificazione dei locali della Neurologia è in corso, per step, a partire da venerdì scorso, in modo da consentire in sicurezza la continuità della degenza dei pazienti negativi. Un primo ciclo di sorveglianza sul personale esposto era già stato effettuato a seguito del primo caso riscontrato e una infermiera è risultata positiva. Ulteriori tamponi sono stati eseguiti negli ultimi giorni e sono in fase di esecuzione fino a oggi, pertanto se ne attende l’esito. Per gli operatori esposti sono state adottate idonee misure di isolamento.