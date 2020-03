Covid-19 in Italia, 756 decessi e 646 guariti: i dati della Protezione Civile

Il numero di casi di Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, domenica 29 marzo, così come comunicato dalla Protezione Civile.

Torna l’aggiornamento delle 18 della Protezione Civile: tutti i dati sulla diffusione del Coronavirus nella nostra Penisola, comunicati da Angelo Borrelli. Nella giornata di oggi, domenica 29 marzo, si sono registrati 3851 casi positivi in più, per un totale di 73880 casi.

Di questi, 3906 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva, mentre in 27386 si trovano ricoverati in ospedale. I restanti, pari al 58% dei contagiati attuali, si trovano in isolamento domestico con sintomi lievi o senza sintomi.

Anche nella giornata di oggi, infine, si registra un numero particolarmente alto di morti, pari a 756 deceduti. Si registrano invece 646 nuovi guariti per un totale di 13030.

I dati relativi alla Sicilia