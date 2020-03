Bollette di luce e gas meno care ad aprile

La riduzione è dovuta alle basse quotazioni delle materie prime nei mercati all'ingrosso. Questo calo dei prezzi ridurrà le spese delle famiglie.

L’emergenza Coronavirus sta incidendo su ogni aspetto dell’economia mondiale, anche sul consumo di energia elettrica e di gas. L’Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambienti, ha annunciato che ci sarà un forte ribasso nel secondo trimestre del 2020 sulle bollette della luce e del gas.

La riduzione avverrà a partire dal mese di aprile ed è dovuta alle basse quotazioni delle materie prime nei mercati all’ingrosso. Grazie al calo dei prezzi, diminuisce la spesa energetica per le famiglie: la riduzione sarà di -18,3% per l’elettricità e del -13,5% per il gas. L’Arera ha dichiarato che il risparmio complessivo per ogni famiglia, rispetto all’anno precedente, sarà di 184 euro annui.