Bonus 2025 single: Nel panorama dei bonus statali, spesso rivolti alle famiglie con figli, cresce l’attenzione verso una categoria sempre più numerosa: i single. Anche chi vive da solo può infatti contare su un ampio ventaglio di agevolazioni nel 2025, che spaziano dal sostegno per la casa e le bollette ai contributi per la salute psicologica. Ecco una panoramica completa dei bonus 2025 per single.

Bonus ristrutturazione casa 2025

Chi intende ristrutturare la propria abitazione principale può usufruire di una detrazione del 50% fino a 96.000 euro per ogni immobile. La percentuale scende al 36% nel caso delle seconde case.

Rientrano tra i lavori ammessi: sostituzione infissi, rifacimento bagni, installazione ascensori, efficientamento energetico, realizzazione di verande o mansarde.

Bonus prima casa under 36

Anche i single under 36 possono accedere al bonus prima casa, purché non siano proprietari di altri immobili e abbiano un ISEE inferiore a 40.000 euro. La misura, valida fino al 2027, prevede una garanzia statale fino all’80% sul mutuo per acquisti fino a 250.000 euro.

Bonus affitto e detrazioni fiscali

I single in affitto possono ottenere detrazioni fiscali variabili in base al reddito:

fino a 991,60 euro per redditi sotto i 30.987,41 euro;

fino a 2.000 euro per giovani tra 20 e 31 anni con redditi inferiori a 15.493,71 euro;

una detrazione del 19% per studenti fuori sede.

Sono previste inoltre agevolazioni specifiche per contratti a canone concordato o trasferimenti per lavoro.

Bonus sociali per luce, gas, acqua e rifiuti

I bonus luce, gas e acqua spettano automaticamente a chi ha un ISEE inferiore a 9.530 euro (20.000 per famiglie numerose). Anche i single rientrano tra i beneficiari. Previsto inoltre un contributo straordinario di 200 euro per chi non supera i 25.000 euro di ISEE. Sconto anche sulla Tari, pari al 25%, per chi rispetta gli stessi limiti di reddito.

Assegno di inclusione (Adi)

Sostituisce il reddito di cittadinanza e può essere richiesto anche da persone sole con:

ISEE sotto i 10.140 euro,

età superiore ai 60 anni,

condizioni di fragilità certificate dai servizi sociali.

L’importo può arrivare fino a 10.000 euro annui, per un massimo di 18 mesi.

Bonus psicologo 2025

Il bonus psicologo è pensato per chi vive situazioni di stress, ansia o depressione.

Copre 50 euro a seduta fino a: