Test di Medicina 2020: “Disponibili 2000 posti in più”

Il Ministro dell'Università e Ricerca ha annunciato più spazio per i prossimi test universitari nel Corso di Laurea in Medicina a numero chiuso.

Dopo l’abolizione dell’esame di Stato di medicina previsto dal decreto “Cura Italia” per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, scende in campo un’altra importante novità per quanto riguarda il tanto ambito Corso di Laurea in Medicina.

Il Ministro Gaetano Manfredi ha annunciato al “Il Sole 24 ore” un incremento di ben 2000 posti in più per gli aspiranti medici nei test a numero chiuso, passando dagli 11.500 posti dello scorso anno a 13.500.

Ma i dipartimenti devono essere preparati e avere i programmi pronti: “Per quest’anno il nostro obiettivo è di 13.500 posti per il corso di laurea in Medicina e chirurgia. – ha dichiarato il Ministro alla testata – Ho chiesto agli atenei di arrivare a quel numero ma bisogna aspettare che la loro offerta formativa sia completa.”

L’annuncio verrà confermato prossimamente da un eventuale decreto. Nel frattempo sono stati rese note le date dei test. Molto probabilmente lo schema dei quiz non subirà cambiamenti, che dovrebbe seguire le disposizioni date già l’anno scorso con 60 quesiti, di cui 30 riguarderanno le materie principali, per poi continuare con domande di logica e di cultura generale.

Le date di tutti test universitari sono state calendarizzate in questo ordine: