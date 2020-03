Ecco le parole del vulcanologo dopo la scossa che domenica mattina ha colpito il catanese.

Nella mattina di domenica 22 marzo, una scossa di magnitudo 3.5 della scala Richter ha colpito la provincia di Catania. L’epicentro è stato a 1.5 km dai Monti Centenari ed è stata distintamente avvertita nei comuni limitrofi.

Al riguardo si è espresso Boris Behncke, vulcanologo dell’Oservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanoogia. Il suo messaggio su Facebook è stato questo: “Appena si sente un terremotino un po’ più forte di quelli degli ultimi tempi, scattano tutti i soliti tipi di reazioni, comprensibili ma spesso esagerate, visto che si tratta di un patetico magnitudo 3.5. Quindi, nessun potenziale distruttivo, ma questo evento ci dà un semplice messaggio: viviamo, sorpresa, sorpresa, in una zona sismica sul vulcano attualmente più attivo al mondo.”

E continua l’esperto dicendo: “È un messaggio per ricordarci di non dimenticare, in alcun momento, di doverci difendere dai terremoti che ci saranno, inevitabilmente, anche di magnitudo più grandi. Il messaggio è quello che, appena usciti da questa emergenza attuale, ci dobbiamo rimettere al lavoro per renderci meno vulnerabili in caso di eventi naturali, che siano sismici, meteorologici o biologici.”

Riguardo alla scossa di domenica afferma: “Non si tratta di un avviso che qualcosa di pesante sta per arrivare (quello potrebbe arrivare sempre e comunque, a prescindere dal terremoto di poco fa), non è un segnale di un’eruzione maggiore imminente. Si tratta di una normalissima risposta a cambiamenti di stress all’interno della montagna, che, ribadiamo, è attualmente il vulcano più attivo al mondo”.

A conclusione del post, lancia un invito a tutti, consigliando di essere sempre informati sul giusto modo di affrontare un terremoto. Per questo consiglia di studiarsi attentamente le informazioni disponibili sul sito “Iononrischio” della Protezione Civile.